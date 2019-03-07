Bu periyotta 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Tire, 38 puanla beşinci sıraya geriledi. Grupta altıncı basamaktaki Karaköprü Belediyespor'un Tire'yle arasında 3 puanlık fark kaldı.
TİRE, (DHA)
Bu periyotta 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Tire, 38 puanla beşinci sıraya geriledi. Grupta altıncı basamaktaki Karaköprü Belediyespor'un Tire'yle arasında 3 puanlık fark kaldı.
TİRE, (DHA)
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