Tire 1922 Play-Off'u riske attı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta birkaç hafta önceye kadar zirve yarışının iddialı takımı olan Tire 1922, 6 maçtır galibiyete hasret kalarak Play-Off'u bile riske attı.

07 Mart 2019, Perşembe 14:55
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Tire 1922 Play-Off'u riske attı

Bu periyotta 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Tire, 38 puanla beşinci sıraya geriledi. Grupta altıncı basamaktaki Karaköprü Belediyespor'un Tire'yle arasında 3 puanlık fark kaldı. 

TİRE, (DHA)

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