Tire 1922 - Ergene Velimeşespor: 3-0

10. dakikada ev sahibi ekipten Furkan'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

26. dakikada Bertuğ Başdemir'in yerden vuruşunda top kalecide kaldı.

40. dakikada Tire 1922 öne geçti. Sol kanattan Burak'ın ortasında altı pas üzerinde Bertuğ kafa ile topu filelere gönderdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

70. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Orta sahadan atılan topa hareketlenen Gökhan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

80. dakikada kontratakta Burak'ın pasında Berke meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı: 3-0. Maç da bu skorla bitti.

STAT: Tayfur Çiçek

HAKEMLER: Ömer Kocabey (xx, Şefik Öner (xx), Burak Celep (xx)

TİRE 1922: Fatih (xx) - Semih (xx), Burak (xx), Gökhan (xxx), Berke (xxx) (Dk. 82 Hasan Bıyık), Yunus (xx), Celal (xx), Emrah (x) (Dk. 8 Hasan Akdemir xx), Bertuğ (xxx), Furkan (xx) (Dk. 66 Sergen xx), Tugay (xx)

ERGENE VELİMEŞESPOR: Emre Yılmaz (x) - Alişan (xx), Ali Emre (xx), İbrahim Fatih (xx), Erçağ (xx), Emin (x) (Dk. 46 Burhan x), Selçuk (xx), Onat Kutay (xx), Emre Karadağ (xx), Rıdvan (x) (DK. 46 Baran x), Muhammet Raşit (x) (Dk. 65 Serkan x)

GOLLER: Dk. 40 Bertuğ, Dk. 70 Gökhan, Dk. 80 Berke (Tire 1922)

SARI KARTLAR: Celal, Emrah (Tire 1922), Erçağ, Baran (Ergene Velimeşe)

Yiğit SOYLU / TİRE, (DHA)