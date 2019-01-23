İzmir temsilcisi ara transferde Silivrispor'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Sinan Üstün'le sözleşme imzaladı. Yeşil Bursa'da profesyonel olan Barış Sinan, kariyerinde Etimesgut Belediyespor ve İnegölspor'da da oynadı.
DHA
İzmir temsilcisi ara transferde Silivrispor'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Sinan Üstün'le sözleşme imzaladı. Yeşil Bursa'da profesyonel olan Barış Sinan, kariyerinde Etimesgut Belediyespor ve İnegölspor'da da oynadı.
DHA
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