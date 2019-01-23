İzmir temsilcisi ara transferde Silivrispor'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Sinan Üstün'le sözleşme imzaladı. Yeşil Bursa'da profesyonel olan Barış Sinan, kariyerinde Etimesgut Belediyespor ve İnegölspor'da da oynadı.

DHA