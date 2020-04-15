Bir porsiyon tiramisu için besin değerleri: Karbonhidrat (g) 56.79, Lif (g) 1.36, Potasyum (mg) 289.67, Protein (g) 9.26, Yağ (g) 11.21, Kolesterol (mg) -, Sodyum (mg) 128.61, Kalsiyum (g) 132.35, Vitamin A (iu) 129.83, Vitamin C (mg) 0.91, Demir 0.93 şeklindedir. Karbonhidrat içeriği ile günlük ihtiyacın ortalama ’unu ve protein içeriği ile günlük ihtiyacın ortalama %20’sini karşılamaktadır. Ayrıca yağ içeriği ile günlük yağ ihtiyacının ortalama %41’ini karşılar.

Bir dilim tiramisu: önerilen günlük A vitamini ihtiyacının ortalama %20’sini, B1 vitamini ihtiyacının ortalama ’sini, folat ihtiyacının ortalama %8’ini, B12 vitamini ihtiyacının ortalama ’unu ve demir ihtiyacının ortalama ’ünü, kalsiyum ihtiyacının ortalama ’unu, magnezyum ihtiyacının ortalama ’ünü, potasyum ihtiyacının ortalama %7’sini ve selenyum ihtiyacının ortalama ’ini karşılamaktadır.

Tiramisu kaç kalori?

Tiramisunun 100 gramında 223 kcal kalori bulunur. Besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 172 gramlık miktarında ise tiramisu 385 kalori bulunmaktadır. Tiramisu, diğer pasta çeşitlerine oranla hafif bir pasta. Uzmanlar, yapımında şeker bulunması nedeni ile tüketiminde ölçülü davranılması konusunda tüketicileri uyarıyorlar.

Kolay tiramisu tarifi için malzemeler

- 1 adet hazır pandispanya kek

Muhallebisi için: 2,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 paket labne peyniri

Islatmak için: yarım su bardağı sıcak su, üçü bir arada hazır kahve

Üzeri için : kakao

Kolay tiramisu nasıl yapılır?

1. Muhallebi için şeker, süt, un, yumurta çırpılarak ocakta kaynayıncaya kadar pişirilir. Kaynadıktan sonra ılımaya bırakılır.

2. Muhallebi ılıdıktan sonra labne peyniri ilave edilerek mikserle çırpılır.

3. Sıcak su ile birlikte hazır kahve çözündürülerek hafif soğumaya bırakılır.

4. Servis tabağına alınan pandispanya kekin bir katı yerleştirilir ve kahvenin yarısı ile ıslatılır.

5. Üzerine hazırlanan kremanın yarısı ilave edilir ve kalan kahve ile pandispanya kekin diğer yarısı ıslatılarak ikinci kat kapatılır.

6. Pastanın üzerine kalan krema dökülür ve spatula ile düzeltilir.

7. Pastanın üzerine süzgeç yardımı ile kakao serpilir.

8. Buzdolabında bir kaç saat dinlendirilen pasta, servise hazır hale gelir.

Tiramisu yapılışının püf noktaları nelerdir?

1. Kek mutlaka kahve ile ıslatılmalıdır.

2. Muhallebi içerisine labne peyniri koymadan önce muhallebi ılık olmalıdır.

3. Gerçek bir tiramisu yaparken üzerine mutlaka kakao serpilmelidir.

4. Labne peyniri eklendikten sonra krema pürüzsüz bir kıvam elde edilinceye kadar çırpılmalıdır.

Tiramisu nasıl saklanmalı?

Tiramisu, buzdolabında ve ya derin dondurucuda saklanmalıdır. İçeriğinde peynir ve yumurta gibi malzemeler olduğu için oda sıcaklığında çok uzun bir süre tutulmamalıdır. Dondurucuda altı aya kadar saklanabilir. Servis edilmeden bir gece önce buzdolabında çözdürülerek, servise hazır hale getirilir. Hava geçirmeyen bir kabın içinde ve buzdolabında birkaç gün boyunca tazeliğini korur.