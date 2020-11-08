Timsah eriyor! 16 puan kaybı...

Ankaraspor deplasmanına çıkan Bursaspor, bildiğimiz bir başlangıca imza attı. Sezon başından beri 20-25 dakika geçmeden golü bulan Timsah, 8'de Burak Kapacak'ın kullandığı kornerde Batuhan Kör ile perdeyi açtı: 0-1. Adana Demir, Giresun ve Menemen maçlarında öne geçip, facia yaşayan Bursa, yine rehavete kapıldı. 25'te Ali Ülgen'in ortasında Beykan Şimşek, Başkent ekibini sevindirdi: 1-1. Temponun bir hayli düşük olduğu, oyuncuların rakip kaleye nadiren gitmeyi başarabildiği ilk 45, 1-1 bitti.

Bursa'nın gençleri umut veriyor ama...

İkinci devre de ilk devrenin kopyasıydı, tek fark skor yoktu. Bu devredeki en tehlikeli atakta 85'te Umar'ın çevirdiği topta Engin, yüzde 100'lük fırsatı kaçırdı. Koca bir 45 dakika boyunca rakip savunmayı açmak yerine karşı tarafın hata yapmasını bekleyen iki takım gördük. Ancak Mustafa Er'in öğrencilerine bir parentez açmak lazım. Genç oyuncularıyla mücadele eden Bursaspor, hücum anlamında inanılmaz derecede bir gelişim gösteremiyor. Fakat takım halinde oynama becerisini geliştirerek, geleceğe dair umut veren bir performans sergiliyor. Öte yandan bu sonuçla beraber 11. sıraya yükselen Bursa, puanını 11 yaptı. Ankaraspor ise düşme hattından çıkamadı.

Mertcan Polat