UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in deplasmanda PSG ile oynadığı maçtaki ırkçılık skandalına tepkiler sürüyor. Futbol dünyası, Başakşehir'in güçlü tavrıyla ırkçılığa karşı tekrar bir araya gelirken 2019'un yaz transfer döneminde 10 milyon Euro karşılığında PSG'den Lille'e transfer olan Timothy Weah, yaşanan ırkçılık olayına ilişkin tepkisini ortaya koyarken Demba Ba hakkında da son derece değerli ifadeler kullandı.

İşte Timothy Weah'ın PSG - Başakşehir maçı ve Demba Ba'nın tutumuna ilişkin o açıklamaları:

"Maçı izlemiyordum. Maçla ilgili yorumları ve sosyal medya paylaşımlarını gördüm. 2020'de sporumuzda ırkçılığa yer olmadığını düşünüyorum. Artık durması gerekiyor. Hakem tarafından yapılmış olması şok edici. Eski takımım PSG'nin ve İstanbul Başakşehir'in sahayı terk ettiğini görmek beni mutlu etti. Demba Ba'nın tavrıyla gurur duyuyorum. Olanların kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. UEFA, harekete geçmeli"