İngiltere Premier Lig'de yeni sezonu Everton galibiyetiyle açan Chelsea'de Timo Werner'le yollar ayrılıyor.

Sky Sports'ta yer alan haberde, Chelsea'nin RB Leipzig'le Timo Werner'in transferi için anlaşmaya vardığı belirtildi. Anlaşmanın bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'ya tamamlandığı ifade edildi.

Haberde, Werner'in takımdan kiralık olarak ayrılmayı düşündüğü ancak Leipzig'le yapılan görüşmelerde Alman oyuncunun bonservisiyle transfer olması için anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Dünya Kupası için dönmek istiyor

Timo Werner'in 2022 Dünya Kupası'na daha hazır gidebilmek için sürekli oynacağı bir takımda forma giymek istediği ve bu sebeple Leipzig'e dönmeye sıcak baktığı ifade edildi

Alman oyuncuyla İtalya Serie A ekiplerinden Juventus da ilgileniyordu.

Timo Werner, Chelsea'nin Premier Lig'de Everton'la oynadığı yeni sezonun ilk maçında kadroda yer almamıştı. 26 yaşındaki forvetin bu hafta içinde sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşme imzalamak için Almanya'ya gitmesi bekleniyor.

3 kupa kazandı

Leipzig'den 2020/21 sezonunda Chelsea'ye transfer olan Timo Werner, Londra ekibinde Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Chelsea ile 103 maçta süre alan Werner, 14 gol ve 11 asist kaydetti.