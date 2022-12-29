Üst üste iki FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda da altın madalya kazanan Sırp pasör çaprazı, Belgrad’da Ulusal Meclis’te düzenlenen törenle bir kez daha onurlandırıldı. Ödül törenine görüntülü mesajla katılan Boskovic, kariyerine bir ödül daha eklemiş oldu.

FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda MVP seçildi

Hollanda’da düzenlenen ve voleybolun en prestijli organizasyonlarından biri olan FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası finalinde Brezilya’yı 3-0 geçen Sırbistan’da, Boskovic MVP seçilmişti.

Misli.com Sultanlar Ligi’nde ise namağlup şekilde yoluna devam eden Eczacıbaşı Dynavit’in kaptanı Tijana Boskovic, turuncu beyazlıların en skorer oyuncusu konumunda.