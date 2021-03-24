Tigin Yağlıoğlu futbolu değil voleybolu seçti

20 sene futbol oynayan Yağlıoğlu, bu süreçte Almanya Mini Milli Takımı'na seçildi, kaptanlık yaptı. İlk Avrupa şampiyonluğunda MVP seçildi, 2015 ve 2018'de Halı Saha Dünya Şampiyonluğu'na uzandı. Ancak Tigin başarılı futbol kariyerini geride bırakarak üniversite eğitiminde yaptığı voleybol antrenörlüğünü seçti. Aslında voleybola hiç yabancı değildi, çünkü aileden gelen bir gelenekti. Anne Yurdagül, baba Süha eski voleybolcuydu, kız kardeşi de lisanlı voleybolcu. Son 2 sezondur Kadınlar 2. Ligi'ndeki Bayern Leverkusen'i çalıştıran 30 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, Alman oyunculardan oluşan takımının 1. Lig'e çıkmasını sağladı.