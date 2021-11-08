Ankara'da bir otelde gerçekleşen genel kurulda 2 aday yarıştı. Genel kurulda 186 oy kullanıldı. Kerim Vural oyların 93'ünü, Oktay Aktaş ise 90'ını aldı, 3 oy ise geçersiz sayıldı. Oylama sonucunda Vural, rakibinden 3 fazla alarak federasyonun yeni başkanı oldu. Başkanlığa seçilen Kerim Vural'ın yönetim kurulu asil listesinde şu isimler yer alıyor:

Ali İsmet Öner, İsmail Tek, Serhat Öztürk, Mustafa Epik, Yakup Ümit Kihtir, Bilal Cansu, Murat Deler, Ayşenur Taşbakan, Bülent Ersöz, Mahir Yazıcı, Taner Özgün, Arafat Salih Aydıner, Fevzi Yavuzyılmaz, Mustafa Güneş. (DHA)