Ticaret Bakanı Pekcan: Corona virüs semptomu göstermeyen Türk şoförler tekrar yurt dışına çıkabilecek
Ticaret Bakanı Pekcan, "Corona virüs semptomu göstermeyen Türk şoförler, karantina süresi dolmadan Irak ve İran sınır kapıları hariç tekrar yurt dışına çıkabilecek." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Corona virüs semptomu göstermeyen Türk şoförler, karantina süresi dolmadan Irak ve İran sınır kapıları hariç tekrar yurt dışına çıkabilecek. Kovid-19 semptomu göstermeyen yabancı uyruklu şoförlerin 14 gün karantina uygulanmadan 72 saat içinde yüklerini bırakmalarına izin verilecek." dedi.
Bakan Pekcan, Türkiye açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların girişlerine öncelik verileceğini belirtti.