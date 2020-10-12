Tibor Pleiss: ALBA Berlin küçümsenmemesi gereken bir takım

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü maç döneminde deplasmanda Alman ekibi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek temsilcimiz Anadolu Efes'in Alman pivotu Tibor Pleiss, karşılaşma öncesi düşüncelerini paylaştı.

Kendilerine karşı motive olacak bir takımla karşılaşacaklarını belirten Pleiss, "ALBA Berlin küçümsenmemesi gereken iyi bir takım. Takım kimyası iyi ve kazanma arzuları yüksek olan bir ekip. Onlar da bizim gibi ilk maçlarını kaybettiler ve ilk galibiyetlerini elde etmek için oldukça motive olacaklardır" dedi.