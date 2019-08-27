Thiago Maia'nın Beşiktaş'a transferi an meselesi... TRTSPOR'da yer alan habere göre Beşiktaş 22 yaşındaki Brezilyalı ön libero ve kulübü Lille ile her konuda anlaşmaya vardı.

Tiago Maia kimdir?

23 Mart 1997 doğumlu Brezilyalı futbolcu ön libero ve merkez orta saha olarak forma giyiyor. Futbola Santos alt yapısında başlayan sambacı 2017 yılında 14 milyon Euro karşılığında Lille'e transfer olmuştu. Son dönemde güncel piyasa değeri 4 milyon Euro'ya kadar düştü.

2017-2018 sezonunda Lille formasıyla Lig 1'de sahne alan Maia 37 maçta forma giyip 1 de gol atma başarısı gösterdi. 2018-2019 sezonunda ise 28 maça çıkan Brezilyalı 1 asistle sezonu tamamladı.

Christophe Galtier bu sezon ise Brezilyalı futbolcuya sadece 45 dakika şans verdi.



