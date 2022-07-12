Tiago’yu keşfeden Watford U23 Teknik Direktörü Ömer Rıza, genç forveti FANATİK’e değerlendirdi.

"Tüm özelliklere sahip"

“Tiago Çukur’u Hollanda’da keşfedip Watford’a getirdim. Bir kulüp arıyordu ve kadromuza eklemek için 9 numara olarak doğru bir profile sahipti. Ön plana çıkan yönleri gücü, baskı altında topu saklayabilme yeteneği ve değişik tarzlarda goller atabilmesi. Mental anlamda gelişmesi gerekiyor. Bazen maçlarda ve idmanlarda istediği bir şeyi yapamayınca, adeta hüsrana uğruyor ve bu onu çok etkiliyor. Performansı düşüyor. Bunu aşması lazım. Fenerbahçe , iyi bir 9 numara olmak için gereken tüm özelliklere sahip bir oyuncu aldı. Dediğim gibi mental anlamda da gelişirse, Fenerbahçe için çok iyi bir transfer olur.

Yakup Çınar







