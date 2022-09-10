Fenerbahçe 'nin bu sezon dikkat çeken transferlerinden biri olan Watford'dan kadrosuna kattığı ancak forma giymeden bir sezonluğuna Belçika 2. Ligi ekibi FVC Dender'e kiraladığı Tiago Çukur dün geceye damga vurdu.

Fenerbahçe'nin Dender'e kiraladığı Tiago Çukur dün akşam karşılaştıkları rakipleri Lierse ağlarını sarstı. Maçı Lierse 3-2 kazanırken genç futbolcunun ceza sahasının dışında attığı şık gol beğeni topladı. Taigo Çukur attığı gol ile dün akşam sosyal medyanın da en çok konuşulan ismi olmayı başardı.









Tiago Çukur'un kariyeri

Tam ismi Tiago Süer Barbaros Çukur olan Fenerbahçe'nin yeni santrforu, 30 Kasım 2002'de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dünyaya geldi.

Anne tarafından Hollandalı olan Tiago Çukur, baba tarafından ise Türk asıllı. Tiago Çukur'un babası Sivas Gemerekli.

Futbola Hollanda’da Zeeburgia takımının altyapısında başlayan 19 yaşındaki santrfor, ardından AZ Alkmaar altyapısına transfer oldu.

2020’de serbest oyuncu olan Çukur, 2021’de Watfod’un U-21 takımına geçiş yaptı. Genç golcü, geçtiğimiz sezonu Doncaster Rovers takımında kiralık olarak geçirdi.

Bugüne kadar toplamda 55 maça çıkan Tiago Çukur, 15 gol atıp iki asist yaptı.







