Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlattı. Sarı-Lacivertli ekip Watford forması giyen milli futbolcu Tiago Çukur'u kadrosuna kattı. Fenerbahçe Tiago Çukur transferini resmen açıkladı. Peki, Tiago Çukur kimdir, kaç yaşında, Tiago Çukur'un kariyerine ait detaylar burada...

Tiago Çukur kimdir?

Tiago Çukur, 30 Kasım 2002 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünyaya geldi. Futbola PSCK altyapısında başlayan 19 yaşındaki forvet, Zeeburgia, Feyenoord ve AZ Alkmaar altyapılarında da forma giydi.

1.96 boyundaki santrfor, 2020/2021 sezonu ara transfer döneminde Watford'a transfer oldu. 2021/2022 sezonunu Doncaster Rovers'ta kiralık olarak geçiren Tiago Çukur, kariyerinde çıktığı 55 maçta 15 gol ve 2 asist kaydetti. A Milli Takım formasıyla 1 maça çıkan genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 250 bin Euro.