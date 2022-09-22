İSTANBUL,(DHA)- Türk Hava Yolları (THY), FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası ve 2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı için özel bir film yayınladı. Film, farklı uçuşlarda yer alan yüzlerce yolcuya imzalatılan basketbol toplarının milli sporcularla buluşmasının hikayesini anlatıyor.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada filmde Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki antrenmanlar için A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman koçluğunda sahaya çıkan millilerin, dev ekranda karşılaştığı sürprizin anlatıldığı aktarılıyor.

Açıklamada, "Milli basketbolcularımız, Türk Hava Yolları kaptanı tarafından yapılan duygusal anons eşliğinde onlar için özel imzalanan topların hikayesini izliyor. Sürprizin sonunda ise Türk Hava Yolları uçuş ekibi sahaya girerek milli basketbolculara antrenman yapacakları imzalı topları takdim ediyor" ifadelerine yer verildi.

BOLAT: SONSUZ DESTEĞİMİZİ İLETİYOR VE BAŞARILAR DİLİYORUZ

Açıklamada THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın da görüşlerine yer verildi. Bolat, "Ülkemizin Milli Bayrak Taşıyıcı Havayolu olarak uzun yıllardır milli takımlarımızın yanında olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Değerli yolcularımızın imzalarını, A Milli Basketbol Takımımızın oyuncularıyla buluşturduğumuz kıymetli anlardan oluşan bu filmimizi tüm izleyenlerin beğenisine sunuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru A Milli Erkek Basketbol Takımımıza sonsuz desteğimizi iletiyor ve başarılar diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.