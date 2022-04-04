THY, Madison Kingdon ile sözleşme yeniledi

Türk Hava Yolları Spor Kulübü, iç transferde 2022-23 sezonu için ABD'li smaçör Madison Kingdon Rishel ile 1 yıllık yeniden anlaştı.

Madison Kingdon Rishel, transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bir sezon daha Türk Hava Yolları ile anlaştığım için çok mutluyum. Bu kulüp geldiğim andan itibaren çok özel şeyler inşa ediyor ve bunun bir parçası olmaya devam edebildiğim için çok müteşekkirim. Bu takımla başarılı bir sezon daha yaşamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın makamında kulüp yönetim kurulunun da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Genel Sekreter Abdullah Kelkitli ise, "2019 yılından bu yana takımımızda forma giyen Madison, skorer bir oyuncu. Kendisi ile önümüzdeki sezonda hedeflerimiz için sahada yer alacağız'' ifadelerini kullandı.

Daha önce Azerbaycan, Kore ve Çin liglerinde görev alan 1993 doğumlu 185 cm boyundaki Madison, 3 yıl önce Kore Ligi'nde Hwaseong Industrial Bank Korea Altosv forması giydiği sezonda, takımının Suwon Hyundai Engineering & Construction Hillstate karşısında 3-2 galibiyetle tamamladığı karşılaşmada, Hwaseong hanesine tam 57 sayı kazandırarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Başarılı smaçör, Türk Hava Yolları'nın 2019 ve 2020 yıllarında Balkan Kupası'nı kazanmasında ve 2021-2022 sezonu için Şampiyonlar Ligi vizesi almasında büyük rol sahibiydi.