THY hangi şehirlere uçacak? Son dakika THY haberleri

Coronavirüs önlemleri kapsamında son dakika haberi... Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hatlarda yarın 00.01'den itibaren sadece 14 büyükşehire sefer yapılacağını duyurdu. THY, coronavirus ile mücadele için alınan önlemler kapsamında 29 Mart 2020 Pazar 00:01’den itibaren yurt içinde sadece 14 şehre uçuş düzenleyecek.

THY hangi şehirlere uçacak?

İstanbul / Ankara / Samsun / Trabzon / Erzurum / Van / Diyarbakır / Malatya / Gaziantep / Kayseri / Konya / Adana / Antalya / İzmir

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medyadan yaptığı açıklamda pazar günü 00:01'den itibaren İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Van, Diyarbakır, Erzurum, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya ve İzmir'e uçulacağını belirtti.

Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri duyurdu.

Tüm yurt dışı yolcu seferlerinin durdurulduğunu hatırlatan Ekşi, "İç hat seferlerimiz cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır. Detaylı bilgi için Web sitemizi takip ediniz. Kargo seferlerimiz devam edecektir. Cumartesi 23.59 dan itibaren iç hat seferlerimiz İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Ekşi, THY'nin iç hat tarifesinin gün içinde hazırlanıp ilan edileceğini, iç hat seferlerindeki yolcuların valiliklerden izin alma gerekliliğinin saat 17.00'den sonra başlayacağını kaydetti.