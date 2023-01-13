Türk Hava Yolları, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Fransa’nın Terville Florange takımını 15-25,25- 23,14-25,24-26'lık setlerle 3-1 mağlup etti ve tur için avantajı kaptı.

Bu maçın rövanşı, 17 Ocak Salı günü İstanbul’da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak. Türk Hava Yolları,ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set tur için yeterli olacak.

Türk Hava Yolları, turu geçmesi halinde ise CEV Kupası Play-Off turunda Nova KBMBranik Maribor (Slovenya)e-work Busto Arsizio (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.