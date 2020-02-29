THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu haftayı Türk takımları kayıpsız kapatmayı başardı. Anadolu Efes, Almanya deplasmanında karşılaştığı ALBA Berlin'i 99-86 yenerek üst üste 11. toplamda da 23. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe de İspanya'da kritik bir galibiyete imza attı. Play-off için ilk 8 içerisine girmeye çalışan sarı-lacivertliler, Valencia Basket'i 93-86 mağlup ederek ligdeki 12. galibiyetini aldı.

Euroleague'de 26 hafta geride kalırken, Anadolu Efes 23. galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştırarak yoluna devam ediyor. Efes'i 20'şer galibiyetli Real Madrid ile Barcelona takip ediyor. Fenerbahçe haftayı 9. sırada tamamlarken, 7 galibiyetli Zenit ise son sırada bulunuyor.

THY Euroleague'de haftanın toplu sonuçları şöyle:

Real Madrid: 96 - Panathinaikos: 78

CSKA Moskova: 80 - FC Barcelona: 82

Zenit Saint Petersburg: 68 - Bayern Münih: 77

ALBA Berlin: 86 - Anadolu Efes: 99

Maccabi FOX Tel Aviv: 71 - Olympiakos: 70

Baskonia Vitoria-Gasteiz: 71 - Kızılyıldız: 56

Khimki Moskova: 108 - Asvel Lyon-Villeurbanne: 79

Zalgiris Kaunas: 105 - AX Armani Exchange Milano: 97

Valencia Basket: 86 - Fenerbahçe Beko: 93

İHA