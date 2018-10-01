THY EuroLeague'de şampiyonluk bahis oranları belli oldu.

İddaa'dan yapılan açıklamaya göre CSKA Moskova favori olarak gösterilirken, temsilcilerimizden Fenerbahçe ikinci favori konumunda.

Tüm takımların oranları şu şekilde:

CSKA Moskova - 3.10

FENERBAHÇE - 3.30

Real Madrid - 5.00

Panathinaikos - 10.00

Olympiacos - 10.00

Barcelona - 12.00

Baskonia - 14.00

ANADOLU EFES - 15.00

Maccabi Tel Aviv - 20.00

Khimki - 25.00

Zalgiris Kaunas - 30.00

Armani Milano - 50.00

DARÜŞŞAFAKA - 100.00

Bayern Münih - 100.00

Gran Canaria - 250.00

Buducnost - 500.00