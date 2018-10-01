THY EuroLeague'de şampiyonluk bahis oranları belli oldu.
İddaa'dan yapılan açıklamaya göre CSKA Moskova favori olarak gösterilirken, temsilcilerimizden Fenerbahçe ikinci favori konumunda.
Tüm takımların oranları şu şekilde:
CSKA Moskova - 3.10
FENERBAHÇE - 3.30
Real Madrid - 5.00
Panathinaikos - 10.00
Olympiacos - 10.00
Barcelona - 12.00
Baskonia - 14.00
ANADOLU EFES - 15.00
Maccabi Tel Aviv - 20.00
Khimki - 25.00
Zalgiris Kaunas - 30.00
Armani Milano - 50.00
DARÜŞŞAFAKA - 100.00
Bayern Münih - 100.00
Gran Canaria - 250.00
Buducnost - 500.00