Euroleague'de 2022-2023 sezonunda heyecan yarın başlayacak. Sezonun açılış maçlarında ASVEL ile Olimpia Milano ve Panathinaikos ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe , Almanya deplasmanında Bayern Münih ile mücadele edecek. Efes ise Sırp ekibi Kızılyıldız'ı konuk edecek.
Euroleague'de ilk haftanın programı şöyle:
Yarın
21.00 ASVEL - Olimpia Milano
21.00 Panathinaikos - Real Madrid
21.05 Maccabi Tel Aviv - Zalgiris
21.30 Valencia - Baskonia
21.30 Bayern Münih - Fenerbahçe Beko
7 Ekim Cuma
20.30 Efes - Kızılyıldız
21.00 ALBA Berlin - Partizan
21.30 Virtus Bologna - Monaco
21.30 Barcelona - Olympiakos
İHA