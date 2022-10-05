Euroleague'de 2022-2023 sezonunda heyecan yarın başlayacak. Sezonun açılış maçlarında ASVEL ile Olimpia Milano ve Panathinaikos ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe , Almanya deplasmanında Bayern Münih ile mücadele edecek. Efes ise Sırp ekibi Kızılyıldız'ı konuk edecek.

Euroleague'de ilk haftanın programı şöyle:

Yarın

21.00 ASVEL - Olimpia Milano

21.00 Panathinaikos - Real Madrid

21.05 Maccabi Tel Aviv - Zalgiris

21.30 Valencia - Baskonia

21.30 Bayern Münih - Fenerbahçe Beko

7 Ekim Cuma

20.30 Efes - Kızılyıldız

21.00 ALBA Berlin - Partizan

21.30 Virtus Bologna - Monaco

21.30 Barcelona - Olympiakos

İHA