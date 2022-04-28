Turkish Airlines Euroleague'de sezonun sonuna doğru yaklaşılırken, heyecan da tavan yaptı. EuroLeague Play-Off dördüncü maçında Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup eden temsilcimiz Anadolu Efes, seride durumu 3-1'e getirdi ve Final Four'a yükseldi.

Son şampiyon Anadolu Efes, üst üste üçüncü kez EuroLeague Final Four'a yükselme başarısı gösterirken, basketbolseverler de 'Final Four ne zaman, nerede oynanacak?' sorularını sormaya başladı.

THY Euroleague'de Final Four ne zaman, nerede oynanacak?

THY Euroleague'de Final Four organizasyonu 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak. Final Four daha önce Almanya'nın başkenti Berlin'e verilmiş fakat o dönemki koronavirüs pandeminin seyri ve Almanya'daki sağlık önlemleri nedeniyle organizasyon Sırbistan'a gitmişti.

Kimler Final Four'a kaldı?

Maccabi Tel Aviv'i geçen Real Madrid'in ardından temsilcimiz Anadolu Efes de Final Four biletini aldı. 4'lü finale kalacak son iki takım; Bayern Münih-Barcelona ve Monaco-Olympiakos eşleşmesinin galipleri olacak.