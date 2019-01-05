THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü
Ligin 16. haftasında peş peşe 12, toplamda ise 15. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü. Organizasyonda 10. maçını kazanan Anadolu Efes, dördüncü sıradaki yerini korudu. On dördüncü mağlubiyetini yaşayan Darüşşafaka Tekfen ise haftayı 16. ve son sırada tamamladı.
Basketbol THY Avrupa Ligi’nde 16. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda ikinci yarının ilk hafta maçları tamamlandı.
İspanya’nın Baskonia takımını konuk eden Fenerbahçe Beko, sahadan 96-87 galip ayrıldı. Üst üste 12, toplamda ise 15. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.
Anadolu Efes, sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih’i 92-77 mağlup ederek 10. galibiyetine imza attı ve averajla 4. sıradaki yerini korudu.
Deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona Lassa’ya 97-65 yenilerek 14. mağlubiyetini yaşayan Darüşşafaka Tekfen ise 16. ve son sırada kaldı.
- Sonuçlar
Anadolu Efes - Bayern Münih (Almanya): 92-77
Real Madrid (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 91-79
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 111-94
Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Khimki (Rusya): 70-99
Fenerbahçe Beko - Baskonia (İspanya): 96-87
Zalgiris (Litvanya) - CSKA Moskova (Rusya): 79-84
Olympiakos (Yunanistan) - Panathinaikos (Yunanistan): 79-65
Barcelona Lassa (İspanya) - Darüşşafaka Tekfen: 97-65
- Puan durumu
Takımlar O G M AS YS AV. Puan
1. Fenerbahçe Beko 16 15 1 1350 1207 143 31
2. Real Madrid 16 13 3 1403 1219 184 29
3. CSKA Moskova 16 12 4 1398 1311 87 28
4. Anadolu Efes 16 10 6 1384 1313 71 26
5. Olympiakos 16 10 6 1288 1220 68 26
6. Barcelona Lassa 16 9 7 1228 1208 20 25
7. AX Armani Exchange Olimpia Milan 16 8 8 1400 1379 21 24
8. Bayern Münih 16 8 8 1284 1304 -20 24
9. Zalgiris 16 7 9 1269 1262 7 23
10. Baskonia 16 7 9 1299 1306 -7 23
11. Panathinaikos 16 7 9 1250 1270 -6 23
12. Khimki 16 6 10 1264 1282 -18 22
13. Herbalife Gran Canaria 16 6 10 1288 1417 -129 22
14. Maccabi FOX 16 5 11 1249 1292 -43 21
15. Buducnost VOLI 16 3 13 1182 1375 -193 19
16. Darüşşafaka Tekfen 16 2 14 1203 1374 -171 18
AA