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THY Euroleague'de ertelenen maç sayısı 8'e yükseldi

THY Euroleague'in 19. haftasında cuma günü oynanması planlanan CSKA Moskova - Barcelona karşılaşması İspanyol ekibinde görülen korona virüs vakalarından dolayı ertelendi ve bu hafta ileri tarihe atılan maç sayısı 8'e yükseldi.

05 Ocak 2022, Çarşamba 09:50 Son Güncelleme:
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THY Euroleague'de ertelenen maç sayısı 8'e yükseldi

THY Euroleague'de korona virüs engeli devam ediyor. Son günlerde takımlardaki artan korona virüs vakalarından dolayı 19. haftada oynanması planlanan 7 karşılaşmanın ertelendiği ifade edilmişti. Son olarak CSKA Moskova - Barcelona mücadelesinin de İspanyol temsilcisinde çıkan korona virüs vakalarından dolayı ertelendiği duyuruldu.

Bu müsabakayla birlikte 19. haftada ertelenen karşılaşmaların sayısı 8'e çıktı. Bu hafta ligde geriye Olimpia Milano - Zenit maçı kaldı.

İHA

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