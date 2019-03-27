THY Euroleague’de 29. hafta heyecanı yarın ve 29 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Panathinaikos, Real Madrid’i ağırlayacak. Bu hafta Türk takımlarından 2’si deplasmanda, 1’i sahasında mücadele edecek. Fenerbahçe İtalya’da EA7 Olimpia Milano ile, Anadolu Efes de İspanya’da Saski Baskonia ile karşılaşacak. Darüşşafaka ise İstanbul’da Alman ekibi Bayern Münih ile oynayacak.

THY Euroleague’de 29. hafta maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Yarın

22.00 Panathinaikos - Real Madrid (beIN SPORTS 4)

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Gran Canaria (beIN MAX 1)

22.45 EA7 Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko (beIN SPORTS 3)

23.00 FC Barcelona Lassa - Buducnost Podgorica (beIN MAX 2)

29 Mart Cuma

20.00 BC Khimki Moskova - CSKA Moskova (beIN SPORTS 3)

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Bayern Münih (beIN SPORTS HABER)

22.30 Olympiakos - Zalgiris Kaunas (beIN SPORTS 3)

22.30 Saski Baskonia SAD - Anadolu Efes (beIN MAX 1)