THY Euroleague'in 28. haftasında Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka maçlarını deplasmanda oynayacak.

THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı yarın ve 22 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Fenerbahçe, Rusya deplasmanında CSKA Moskova ile mücadele edecek.

Anadolu Efes de Karadağ'da Buducnost Podgorica ile karşı karşıya gelecek. Darüşşafaka ise Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile dışarıda oynayacak. Hafta EA7 Olimpia Milano - Panathinaikos maçı ile sona erecek.

THY Euroleague'in 28. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın

20.00 CSKA Moskova - Fenerbahçe

22.00 Bayern Münih - FC Barcelona Lassa

22.00 Buducnost Podgorica - Anadolu Efes

23.30 Gran Canaria - Olympiakos

22 Mart Cuma

20.00 BC Khimki Moskova - Maccabi FOX Tel Aviv

21.00 Zalgiris Kaunas - Darüşşafaka Tekfen

22.30 Saski Baskonia SAD - Real Madrid

22.45 EA7 Olimpia Milano - Panathinaikos

İHA