THY Euroleague'de 24. hafta dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Ligde bu hafta Türk ve İspanya derbisi heyecanı yaşandı. Türk derbisinde Fenerbahçe, sahasında Anadolu Efes’i 84-66 mağlup etti. İspanyol derbisinde ise Barcelona, Real Madrid’i 77-70 ile geçti. Darüşşafaka ise deplasmanda Maccabi FOX Tel Aviv’e 77-58 yenildi.

Fenerbahçe lider

Ligde 24 hafta geride kalırken Fenerbahçe, 21 galibiyetle liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlileri 19 galibiyetli CSKA Moskova ile 18 galibiyetli Real Madrid takip ediyor. Anadolu Efes 15 galibiyetle 4. sırada yer alırken, Darüşşafaka ise 3 galibiyetle listede son sırada bulunuyor.

THY Euroleague'de 24. haftasında oynanan maçların programı şöyle:

BC Khimki Moskova: 88 - EA7 Olimpia Milano: 90

Fenerbahçe Beko: 84 - Anadolu Efes: 66

Maccabi FOX Tel Aviv: 77 - Darüşşafaka: 58

Saski Baskonia SAD: 80 - Zalgiris Kaunas: 73

Gran Canaria: 80 - Panathinaikos: 99

Buducnost Podgorica: 75 - Bayern Münih: 89

Olympiakos: 81 - CSKA Moskova: 97

FC Barcelona Lassa: 77 - Real Madrid: 70

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