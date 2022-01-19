THY EuroLeague'de 22. hafta heyecanı yarın ve 21 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde UNICS Kazan, Barcelona'yı konuk edecek. Bu hafta Fenerbahçe evinde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak.
Euroleague'de 22. haftanın programı şöyle:
Yarın
19.00 UNICS Kazan - Barcelona
20.00 Zenit Saint Petersburg - Monaco
20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas
22.00 ALBA Berlin - Real Madrid
22.05 Maccabi Tel Aviv - Olympiakos
21 Kasım Cuma
20.00 CSKA Moskova - Olimpia Milano
20.30 Anadolu Efes - Panathinaikos
22.30 Baskonia - Bayern Münih
23.00 Asvel - Kızılyıldız
İHA