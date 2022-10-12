Euroleague'in 2. haftasında heyecan yarın ve 14 Ekim Cuma oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Efes deplasmanda Fransız takımı Monaco ile mücadele edecekken, Kızılyıldız da Panathinaikos'u ağırlayacak. Bu hafta Fenerbahçe de evinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Hafta Valencia Basket ile ASVEL arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.
Euroleague'de 2. haftasının programı şöyle:
Yarın
20.00 Kızılyıldız - Panathinaikos
20.00 AS Monaco - Anadolu Efes
21.30 Virtus Bologna - Bayern Münih
21.30 Barcelona - Real Madrid
14 Ekim Cuma
21.00 Olympiakos - Zalgiris Kaunas
21.00 Fenerbahçe - Maccabi Tel Aviv
21.30 Baskonia - Partizan
21.30 Olimpia Milano - ALBA Berlin
21.45 Valencia Basket - ASVEL