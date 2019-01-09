THY Euroleague’de 18. hafta heyecanı yarın oynanacak Anadolu Efes-Khimky mücadelesiyle başlayacak.

THY Euroleague’de 18. hafta heyecanı yarın ve 11 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında Rus ekibi Khimky ile karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe Beko da Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas’ı ağırlayacak. Darüşşafaka Tekfen ise Karadağ deplasmanında Buducnost Podgorica’ya konuk olacak.

THY Euroleague’in 18. haftasında oynanacak mücadelelerin programı şu şekilde:

Yarın

20.00 Anadolu Efes - BC Khimky

20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas

23.00 Real Madrid - Olympiakos

11 Ocak Cuma

20.00 CSKA Moskova - Maccabi FOX Tel Aviv

21.00 Buducnost Podgorica - Darüşşafaka Tekfen

22.30 Bayern Münih - EA7 Olimpia Milano

22.30 Saski Baskonia - Gran Canaria

23.00 Barcelona Lassa - Panathinaikos

İHA