THY EuroLeague'de 14. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 14. haftasında Anadolu Efes ile Darüşşafaka Rusya, Fenerbahçe ise Karadağ deplasmanında oynayacak.

19 Aralık 2018, Çarşamba 10:21
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THY EuroLeague'de 14. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 14. hafta heyecanı yarın ve 21 Aralık Cumartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, Rusya deplasmanında CSKA Moskova ile mücadele edecek. Fenerbahçe, Karadağ temsilcisi Buducnost Podgorica'ya, Darüşşafaka da BC Khimki Moskova'ya konuk olacak. Haftanın kapanışında ise Panathinaikos - EA7 Olimpia Milano oynayacak.

THY Euroleague'de 14. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 CSKA Moskova - Anadolu Efes

22.00 Buducnost Podgorica - Fenerbahçe Beko

22.00 Olympiakos - Gran Canaria

23.00 Saski Baskonia SAD - FC Barcelona Lassa

21 Aralık Cumartesi

20.00 BC Khimki Moskova - Darüşşafaka Tekfen

21.00 Zalgiris Kaunas - Maccabi FOX Tel Aviv

22.00 Bayern Münih - Real Madrid

22.00 Panathinaikos - EA7 Olimpia Milano

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