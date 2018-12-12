THY Euroleague'de 12. haftasında Anadolu Efes ile Darüşşafaka Yunanistan deplasmanında galibiyet arayacak. Fenerbahçe ise evinde oynayacak.

THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı yarın ve 14 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılışında Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanına Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe evinde İtalyan temsilcisi EA7 Olimpia Milano ile mücadele edecekken, Darüşşafaka da Yunan ekibi Panathinaikos'a konuk olacak. Haftanın kapanış maçında ise Gran Canaria ile Buducnost Podgorica karşılaşacak.

THY Euroleague'de 12. hafta programı şöyle:

Yarın

19.45 Olympiakos - Anadolu Efes

20.00 CSKA Moskova - BC Khimki Moskova

21.30 Fenerbahçe - EA7 Olimpia Milano

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Saski Baskonia SAD

23.00 Real Madrid - FC Barcelona Lassa

14 Aralık Cuma

22.30 Bayern Münih - Zalgiris Kaunas

22.30 Panathinaikos - Darüşşafaka Tekfen

23.00 Gran Canaria - Buducnost Podgorica

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