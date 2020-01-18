THY Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes liderliğini sürdürdü

THY Avrupa Ligi’nde 20. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes liderliğini sürdürdü. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 20. hafta maçlarıyla devam edildi. Konuk ettiği Fransa’nın ASVEL takımını 101-74 yenen Anadolu Efes, 5’i üst üste olmak üzere 17. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi.

18 Ocak 2020, Cumartesi 11:51 Son Güncelleme:
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THY Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes liderliğini sürdürdü

THY Avrupa Ligi’nde 20. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes liderliğini sürdürdü. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 20. hafta maçlarıyla devam edildi. Konuk ettiği Fransa’nın ASVEL takımını 101-74 yenen Anadolu Efes, 5’i üst üste olmak üzere 17. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi. Sahasında İspanya’nın Barcelona takımına 80-74 mağlup olarak 12. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe Beko ise haftayı 11. sırada tamamladı.

Sonuçlar

     Khimki (Rusya)-Real Madrid (İspanya): 102-94

     Fenerbahçe Beko-Barcelona (İspanya): 74-80

     Maccabi FOX (İsrail)-AX Armani Exchange Milan (İtalya): 69-63

     CSKA Moskova (Rusya)-Baskonia (İspanya): 94-90

     Zenit (Rusya)-Valencia (İspanya): 81-86

     Anadolu Efes-ASVEL (Fransa): 101-74

     Kızılyıldız mts (Sırbistan)-ALBA Berlin (Almanya): 85-94

     Olympiakos (Yunanistan)-Bayern Münih (Almanya): 89-72

     Panathinaikos (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya): 96-94

     Ligin 21. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid ile karşı

 karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko ise AX Armani Exchange Milan’ı konuk edecek.

Puan durumu

     THY Avrupa Ligi’nde 20. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:

Takımlar           O  G  M  A   Y   Av.  Puan

1. Anadolu Efes        20  17  3  1736  1537  199  37

2. Real Madrid        20  15  5  1687  1548  139  35

3. Maccabi FOX        20  14  6  1679  1530  149  34

4. CSKA Moskova        20  14  6  1658  1525  133  34

5. Barcelona         20  14  6  1679  1562  117  34

6. Panathinaikos       20  12  8  1733  1687  46   32

7. Valencia          20  10  10  1648  1654  -6   30

8. AX Armani Exchange Milan  20  10  10  1546  1587  -41  30

9. Kızılyıldız mts      20  9  11  1477  1487  -10  29

10. Khimki          20  9  11  1737  1755  -18  29

11. Fenerbahçe Beko      20  8  12  1564  1583  -19  28

12. Olympiakos        20  8  12  1628  1660  -32  28

13. ASVEL           20  8  12  1474  1624  -150  28

14. ALBA Berlin        20  7  13  1634  1709  -75  27

15. Baskonia         20  7  13  1474  1588  -114  27

16. Zalgiris         20  6  14  1518  1521  -3   26

17. Zenit           20  6  14  1450  1582  -132  26

18. Bayern Münih       20  6  14  1491  1674  -183  26


 İSTANBUL (AA)


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