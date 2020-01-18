THY Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes liderliğini sürdürdü

THY Avrupa Ligi’nde 20. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes liderliğini sürdürdü. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 20. hafta maçlarıyla devam edildi. Konuk ettiği Fransa’nın ASVEL takımını 101-74 yenen Anadolu Efes, 5’i üst üste olmak üzere 17. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi. Sahasında İspanya’nın Barcelona takımına 80-74 mağlup olarak 12. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe Beko ise haftayı 11. sırada tamamladı.

Sonuçlar

Khimki (Rusya)-Real Madrid (İspanya): 102-94

Fenerbahçe Beko-Barcelona (İspanya): 74-80

Maccabi FOX (İsrail)-AX Armani Exchange Milan (İtalya): 69-63

CSKA Moskova (Rusya)-Baskonia (İspanya): 94-90

Zenit (Rusya)-Valencia (İspanya): 81-86

Anadolu Efes-ASVEL (Fransa): 101-74

Kızılyıldız mts (Sırbistan)-ALBA Berlin (Almanya): 85-94

Olympiakos (Yunanistan)-Bayern Münih (Almanya): 89-72

Panathinaikos (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya): 96-94

Ligin 21. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid ile karşı

karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko ise AX Armani Exchange Milan’ı konuk edecek.

Puan durumu

THY Avrupa Ligi’nde 20. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:

Takımlar O G M A Y Av. Puan

1. Anadolu Efes 20 17 3 1736 1537 199 37

2. Real Madrid 20 15 5 1687 1548 139 35

3. Maccabi FOX 20 14 6 1679 1530 149 34

4. CSKA Moskova 20 14 6 1658 1525 133 34

5. Barcelona 20 14 6 1679 1562 117 34

6. Panathinaikos 20 12 8 1733 1687 46 32

7. Valencia 20 10 10 1648 1654 -6 30

8. AX Armani Exchange Milan 20 10 10 1546 1587 -41 30

9. Kızılyıldız mts 20 9 11 1477 1487 -10 29

10. Khimki 20 9 11 1737 1755 -18 29

11. Fenerbahçe Beko 20 8 12 1564 1583 -19 28

12. Olympiakos 20 8 12 1628 1660 -32 28

13. ASVEL 20 8 12 1474 1624 -150 28

14. ALBA Berlin 20 7 13 1634 1709 -75 27

15. Baskonia 20 7 13 1474 1588 -114 27

16. Zalgiris 20 6 14 1518 1521 -3 26

17. Zenit 20 6 14 1450 1582 -132 26

18. Bayern Münih 20 6 14 1491 1674 -183 26





İSTANBUL (AA)



