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Thunder’ı George ve Westbrook taşıdı

NBA’de Oklahoma City Thunder, George ve Westbrook’un toplam 65 sayı attığı Portland Trail Blazers maçını 123-114 kazandı.

23 Ocak 2019, Çarşamba 10:33
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Thunder’ı George ve Westbrook taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers’ı 123-114 mağlup etti.

NBA’e 4 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, ağırladığı Portland Trail Blazers’ı all-star oyuncuları Paul George ve Russell Westbrook’un skorer oyunu sayesinde 123-114 yendi.

Üst üste 3. galibiyetini alan Thunder’da George 36 sayı, 8 ribaunt, 5 top çalma, Westbrook ise 29 sayı, 14 asist, 10 ribauntla oynadı.

Trail Blazers’ta Damian Lillard 34 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, 5 top çalma, C.J, McCollum 31 sayı ve Jusuf Nurkic 22 sayı, 15 ribauntla mücadele etti.

- Sonuçlar

Toronto Raptors-Sacramento Kings: 120-105

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 123-114

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 106-98

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 91-118

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