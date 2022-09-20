Chelsea'nin eski teknik direktörü Thomas Tuchel, Ekim ayına kadar yeniden sahalara dönebilir. Sezona kötü başlaması nedeniyle bu ayın başlarında görevden alınan Alman çalıştırıcı, Bayern Münih ile anılıyor.

Bild'in haberine göre, Julian Nagelsmann'ın kötü gidişatı ve durumu tersine çevirememesi halinde Bavyera kulübünün ilk adayı Tuchel olacak.

Bayern Münih, Bundesliga'da sezona kötü başladı ve hafta sonu Augsburg'a 1-0 yenildikleri maçla birlikte son dört maçında galibiyet alamadılar. Kulübün CEO'su Oliver Kahn, ayrılık söylentilerine rağmen 35 yaşındaki Julian Nagelsmann'ı açıkça destekledi.









Oliver Kahn, Sky Almanya'ya şunları söyledi:

"Şu anda başka bir teknik direktörle ilgilenmiyoruz. Julian'a tamamen inanıyoruz."

"Elbette hepimiz mutsuzuz, moralimiz bozuk. Ve Bayer Leverkusen'e karşı yeniden başlayacağız."

Tuchel'in başarıları

2015-17'de Almanya'da Borussia Dortumund'u çalıştıran Thomas Tuchel, Chelsea ile Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Ancak kulüpteki yönetim değişikliği ve takımın yeni sezona kötü başlaması Premier Lig'de sezonunun ilk menajer kayıplarından birine götürdü. uchel yönetimindeki Chelsea, 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.







