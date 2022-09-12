İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin yollarını ayırdığı Teknik Direktör Thomas Tuchel, sosyal medya hesabından duygusal bir veda paylaşımında bulundu.

Chelsea'den ayrılmak zorunda olduğu için üzgün olduğunu belirten Alman çalıştırıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu, yazmak zorunda kaldığım en zor ifadelerden biri ve uzun yıllar boyunca yapmak zorunda kalmayacağımı umduğum bir şeydi. Chelsea'deki zamanım sona erdiği için harap oldum. Hem profesyonel hem de kişisel olarak kendimi evimde gibi hissettiğim bir kulüptü burası. Tüm personele, oyunculara ve taraftarlara en başından beri bana gösterdikleri destek için çok teşekkür ederim. Takımın Şampiyonlar Ligi'ni ve Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanmasına yardım etmekten duyduğum gurur ve sevinç sonsuza kadar benimle kalacak. Bu kulübün tarihinin bir parçası olmaktan onur duyuyorum ve geçen 19 ayın anıları her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak."

Chelsea dönemi

Chelsea'nin başında toplam 99 maça çıkan Alman teknik adam 2,07'lik puan ortalaması yakalamış ve İnigliz ekibi ile Şampiyonlar Ligi, FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, UEFA Süper Kupası kaldırmıştı.

Başarılı teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-0'lık Dinamo Zagreb yenilgisi sonrası Chelsea'nin yollarını ayırmıştı.



