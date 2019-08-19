Thomas Tuchel: 'Yerine oyuncu alınmadan Neymar ayrılamaz'

Paris Saint Germain'in Brezilyalı süperstarı Neymar'ın Barcelona'ya geri döneceğine yönelik iddialar, Katalan kulübünnü sportif direktörü Eric Abidal'in geçtiğimiz günlerde Paris'te görüntülenmesinin ardından yeniden alevlenmişti. Konuyla ilgili olarak yıldız ismin hocası Thomas Tuchel'den gündem yaratan bir açıklama geldi.

Takımının Ligue 1'in ikinci haftasında Rennes'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Canal Plus'e konuşan Tuchel, 27 yaşındaki futbolcunun geleceği hakkındaki bir soruya "Yerine yeni bir isim gelmediği müddetçe Neymar'ın takımdan ayrılması imkansız. Eğer kalırsa bize büyük katkı sunacak bir oyuncuya sahip olacağız. Zira kendisi, birebirlerde çok etkili bir oyuncu. Ancak transfer döneminin bitmesine 10 günden fazla bir süre var. Dolayısıyla ne olacağını şimdiden kestirmek güç." şeklinde yanıt verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler