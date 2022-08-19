İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Chelsea ile Tottenham, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Londra derbisinde Chelsea ile Tottenham 2-2 berabere kaldı. Chelsea'nin golleri 19. dakikada Kalidou Koulibaly ve 77. dakikada Reece James'den gelirken, Tottenham'ın golleri ise 68. dakikada Hojbjerg ve 90+6. dakikada Harry Kane'den geldi.

Tottenham teknik direktörü Antonio Conte, 68. dakikada gelen beraberlik golünden sonra Chelsea kulübesine doğru sevincini yaşadı. Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel bunun üzerine Conte'nin üzerine yürüdü. İkilinin arasında itişme yaşandıktan sonra, hakem Anthony Taylor iki isme de sarı kart çıkardı.

Maç sonrasında iki teknik direktör el sıkışmaları sırasında, sinirler bir kez daha gerildi. Oyuncuların da karıştığı gerginlik uzun bir süre devam etti. İki teknik direktör bu kez kırmızı kart gördü. Tuchel ve Conte'nin kırmızı kartları Premier Lig'de sezonun ilkleri oldu.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), iki teknik adamın cezalarını açıkladı. Maç sonrası Conte'nin elini çeken Thomas Tuchel'e bir maç men ve 35 bin Sterlin para cezası verildi. Antonio Conte ise 15 bin Sterlin para cezasına çarptırıldı.

Chelsea'nin 3. hafta Leeds United'a konuk olacağı maçta Tuchel, takımın başındaki yerini alamayacak.







