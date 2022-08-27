N'Golo Kante'nin Chelsea ile olan sözleşmesi, Haziran 2023'te sona erecek. Fransız oyuncu ile sözleşme uzatma görüşmeleri gerçekleştirilirken yaşadığı sakatlık problemlerinin de bu görüşmelerde dikkate alındığını Chelsea Menajeri Thomas Tuchel açıkladı.

31 yaşındaki Fransız oyuncu, son birkaç yıldır sakatlık problemleriyle yoğun şekilde mücadele ediyor. Son olarak yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle en az 1 ay forma giymemesi bekleniyor.

Thomas Tuchel, Kante'nin dünya futbolunda eşsiz olduğunu düşünse de sakatlık problemlerinin yarattığı endişeyi de görmezden gelmiyor.

Kante'nin sakatlık problemlerinin sözleşme durumu üzerinde bir etki yaratıp yaratmayacağına ilişkin soruyu cevaplayan Tuchel, "Masadaki her şeyi düşünmelisiniz. Masada onun potansiyeli, etkisi, kalitesi var ama aynı zamanda da yaşı, maaşı ve sakatlık durumu da var. Bütün bir resim oluşturarak bir çözüm bulmaya çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.