Thomas Tuchel Hindistan'da Chelsea'nin, 13 milyon Pound tazminat ödeyerek görevine son verdiği Thomas Tuchel, kafa dinliyor.

Alman hoca, "Şu anda Hindistan’da inzivadayım. Bazı kulüpler menajerimi arasa da onunla 18 gün boyunca beni rahatsız etmemesi için anlaştık" ifadelerini kullandı.