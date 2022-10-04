Thomas Tuchel gelen ilk teklifi reddetti

İngiliz ekibi Chelsea ile yollarını ayıran Alman teknik adam Thomas Tuchel, görevinden ayrılmasının üzerinden çok geçmeden yeni teklifler almaya başladı.

2020-2021 sezonunda Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başaran deneyimli çalıştırıcı, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından görevden alındı. Tuchel'e ilk teklif ise ülkesi Almanya'dan geldi.

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LEVERKUSEN TEKLİF YAPTI

Bundesliga'da oynadığı sekiz karşılaşmada beş puan toplayabilen Bayer Leverkusen 17. sırada yer alıyor. Gerardo Seoane ile yollarını ayırmaya hazırlanan Alman ekibi ilk olarak Thomas Tuchel ile görüştü. Alman çalıştırıcı ise Leverkusen yönetiminin bu teklifini kabul etmedi.

Ligde son olarak Bayern Münih'e mağlup olan Leverkusen gelecek hafta sahasında Schalke 04'ü konuk edecek.

Antrenörlük kariyerine Stuttgart altyapısında başlayan Tuchel, ardından Augsburg, Mainz, Borussia Dortmund ve PSG'yi çalıştırmıştı.