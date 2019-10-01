Paris Saint Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray ile oynayacakları maçın hiç kolay olmayacağını söyledi.

Karşılaşma öncesi Fransız basınına konuşan Alman teknik adam, Galatasaray’ın özellikle Club Brugge, Yeni Malatya ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları izleyerek, rakipleri hakkındaki tüm detayları analiz etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Son maçta şans vermediği İcardi’yi Galatasaray’a karşı sakladığını belirten Tuchel, “İstanbul’da işimiz hiç kolay olmayacak. Rakibimizde dünyanın her yerinden çok önemli oyuncular mevcut. Üstelik çılgın bir taraftar topluluğu, büyüleyici bir atmosfer yaratacak. Neymar, Cavani, Draxler gibi oyuncularımın yokluğu bizim için dezavantaj. Ama bu maçı kazanırsak grupta çok önemli bir avantajımız olacak. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koymalıyız” ifadelerini kullandı.