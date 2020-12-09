Thomas Tuchel: Başakşehir geri dönerse başarılı olur

Thomas Tuchel, Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırı nedeniyle konuştu. Tuncel, "Dün ile ilgili her şey söylendi. Dün ve bugün ırkçılığa karşı net bir duruş sergilendi. Şimdi artık soruşturmayı beklemeliyiz, daha fazla konuşmamalıyız" ifadelerini kullanırken maç hakkında, "İlk maçlarda çok güçlülerdi. Çoğunlukla böyledir, Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katıldıysanız, tecrübe farkıyla biraz geride kalabilirsiniz, işler rutine oturduğunda daha kolay olur. Geri dönerlerse başarılı olacaklar bu turnuvada. Saygı duyuyoruz rakibe"