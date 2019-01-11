Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in Ajax ile oynadığı maçta Thomas Mülller'in Nicolas Tagliafico'nun kafasına attığı tekme çok konuşulmuştu.

Mücadelenin hakemi tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atılan ve futbolseverlerin büyük tepkisini çeken Alman santrforun cezası belli oldu.

UEFA'dan yapılan resmi açıklamada Bayern'in 29 yaşındaki golcüsünün 2 maçtan men edildiği duyuruldu. Öte yandan oyuncunun çıkacağı ilk maçta kırmızı kart görmesi hâlinde ekstradan bir maç daha ceza alacağı belirtildi.

Müller, böylece takımının Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarını kaçırmış olacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler