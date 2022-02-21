Thomas Müller: Cristiano Ronaldo yerine Mohamed Salah olmalıydı

Dünyanın her yerinden 50,000den fazla futbolcunun oyları belirlenen FIFA FIFPro Yılın 11’i kadrosunda Mohamed Salah’ın yerine Cristiano Ronaldo’nun tercih edilmesi Thomas Müller tarafından hayal kırıklığı şeklinde adlandırıldı. Geçen ay seçilen kadroda Salah’ın olmayışı büyük eleştiriler almıştı.

Bir televizyon kanalına konuşan Müller, ‘’ Bu takımları adil bir şekilde seçmek zordur, çünkü herkesin biraz farklı görüşleri vardır. Mohamed Salah şu an çok formda ver herkes tarafından takdir ediliyor. Onun Yılın 11’inde olmaması gerçekten bir hayal kırıklığı ve bunun sebebi yazın oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası olabilir.’’ dedi.

Mısırlı süperstar geçtiğimiz sezon tüm müsabakalarda 31 gol kaydederken bu sezon da 30 maçta 25 gollük performans sergiliyor. Salah bu performansına rağmen sıralamada Messi, Haaland, Ronaldo ve Lewandowski’nin arkasında kalmıştı.



