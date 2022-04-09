Thomas Müller 300. galibiyetini aldı

Bayern Münih, Bundesliga'nın 29. haftasında evinde Augsburg'u ağırladı ve mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı.

Anınan bu skorun ardından 2007-08 sezonundan bu yana Bayern Münih forması giyen tecrübeli futbolcu Müller, Bavyera derbisinde takımı ile Bundesliga’daki 300’üncü galibiyetine ulaştı.

Bundesliga tarihinde 300 galibiyeti geçen üçüncü futbolcu olan Thomas Müller’in önünde takım arkadaşı Manuel Neuer ve kulübün CEO’su Oliver Kahn bulunuyor. Neuer, Schalke 04 ve Bayern formalarıyla 310 galibiyet sevinci yaşarken, Kahn da Karlsruhe ve Bayern formasıyla 310 galibiyete ulaştı.

Thomas Müller, 300 lig galibiyetine ulaşan kaleci olmayan ilk futbolcu ve 300 Bundesliga galibiyetini tek bir takım forması altında elde eden ilk oyuncu unvanlarının da sahibi oldu.







