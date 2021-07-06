Turkish Airlines EuroLeague'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro adına transfer çalışmalarını sürdüren Real Madrid, Fransız oyun kurucu Thomas Heurtel'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Barcelona'dan ayrılışı olay yaratan Heurtel, ülkesi ekiplerinden LDLC ASVEL ile sezonu tamamlamıştı.

Barcelona'dan ayrılış sürecinde önce Fenerbahçe 'ye sonrasında ise Real Madrid'e transferi gündeme gelen Heurtel konusunda tartışmalar yaşanmış ve 32 yaşındaki yıldız oyuncu, ülkesi ekiplerinden LDLC ASVEL'e transfer olmuştu. Yeni sezon öncesi Heurtel'i kadrosuna katan Real Madrid, Fransız oyun kurucu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

ASVEL ile geride kalan sezonda 23 Fransa Ligi maçına çıkan Heurtel; 14.4 sayı ve 6.2 asist ortalamaları yakalamıştı. Sezonun ilk bölümünde ise Barcelona ile çıktığı 12 EuroLeague maçında 2.9 sayı, 2.4 asist ile oynamıştı.