Rektör Prof. Dr. Rektör Ahmet Erman Akbulut'un açılış konuşmasıyla başlayacak etkinlik renkli anlara sahne olacak. Etkinlik kapsamında Türk Kuşiyerleşkesi'ndeki apronda pembe uçaklar tüm misafirlerin katılımı ile gökyüzüne havalanacak.

Işletme fakültesi bölüm başkanı Doç. Dr. Haydar Ateş'in katkısıyla duzenlenecek etkinliğe çok sayıda pilot ve eğitimci katılacak.

Özellikle havacı kadınların damga vuracağı etkinlikte ana tema kadının toplumdaki etkisi olacak.

Kadın havacı sayısının yetersiz olduğunu ifade eden kadın pilotlar, bu etkinlikte sektörün sorunlarını dile getirme fırsatı bulacak.

ROKETSAN Dış Ticaret Müdürü Merih Coşkun, eğitimci, gazeteci-yazar Didem Kuzu'nun da konuşmacı olarak yer alacağı platformda sivil havacılık konusundaki son gelişmeler ve kadınların topluma katkısı, eğitime kazandırdığı bakış açısı da ele alınacak.